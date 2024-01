Ultime Notizie Roma del 31-01-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ha Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il premier ministro ungherese Viktor orban presidente del consiglio ha nel pieno rispetto delle indipendente dell’Autonomia della magistratura ungherese il portale dino sulla nostra connazionale detenuta in Ungheria in presidente diverse iniziative diplomatiche erano stati adottati a partire dal 22 gennaio dal ministro degli Esteri Antonio tajani con il tomologo ungherese e Michelin torna chiamare le opposizioni all’unità contro la maggioranza di governo non è vero che l’alternativa Giorgia Meloni non c’è È nostro dovere orari giorno per giorno sui temi concreti per costruirla la segretaria del PD a poi ho spiegato visioni programmi in comuni con Giuseppe Conte Roberto Speranza su scuola sanità e ...