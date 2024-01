Ufficio postale chiuso da 3 mesi | Riapritelo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Domani anche per i pensionati di Garlasco saranno in pagamento le pensioni. Ma come accade da inizio novembre non potranno andare a ritirarle nella loro città. Da circa trel’di via Balduzzi èa seguito di un’esplosione avvenuta allo sportello automatico dei prelievi. E ieri è partita una petizione per mettere fine a una situazione non più tollerabile. "Essendo le poste un servizio praticamente essenziale per una comunità – hanno detto i consiglieri comunali di Azione-Italia Viva Enzo Rossato e Carlo Camera –, pensavamo che i lavori di ripristino sarebbero iniziati subito. Invece tutto è rimasto fermo dal 4 novembre 2023. Non è tollerabile che una comunità di circa 10mila persone venga lasciata senza unaperto, costringendo centinaia di ...