Ufficiale | Politano rinnova con il Napoli fino al 2027 | l’annuncio di ADL

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)il rinnovo di Matteocon ilè arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. “Matteo resta con noial!”. Con questo annuncio sui propri canali social il presidente delAurelio De Laurentiis ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Matteo. L’esterno offensivo ex Inter e Sassuolo si lega così a lungo termine con il club azzurro. Come confermato dalla società sul sito, “La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteoal 30 giugno”. Non sono state rese note le cifre dell’accordo, ma secondo le indiscrezioni ...