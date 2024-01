UFFICIALE – Niang è un nuovo giocatore dell’Empoli I dettagli

Mbaye Niang , attaccante franco-senegalese ex Milan e Genoa, è tornato in Italia: a riportarlo in Serie A è l' Empoli del tecnico... (calciomercato)

Attivo sul mercato anche l'Empoli che, oltre a trattare l'uscita di Baldanzi, ha annunciato l'arrivo dell'ex Milan Niang. Ecco il comunicato del club azzurro: "Empoli ...Adesso è anche ufficiale: Niang, dopo l’esperienza in Turchia, torna in Serie A e giocherà nell’Empoli di Nicola, per provare ad aiutare con i suoi gol a salvare la squadra toscana. “Empoli Football ...“Nel Napoli mi sembra ci sia più equilibrio, la squadra con Osimhen avrà un potenziale più importante, se non fai gol diventa più difficile, aver imbrigliato la Lazio deve essere motivo di ...