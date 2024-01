UFFICIALE – Inter | torna un giovane portiere | fine prestito da una squadra di Serie C

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Esperienza ingià finita – dopo soli sei mesi – per ildi proprietà nerazzurra Nikolaos Botis. Il Monopoli,diC dove militava, ha comunicato la risoluzione del. RITORNO –alla base dopo soli sei mesi ilNikolaos Botis, che ha visto già terminare il suoinC con il Monopoli con una sola presenza all’attivo. A comunicarlo lo stesso club pugliese, con l’estremo difensore 2004 cheora all’. Da capire se in queste ultime ore si riuscirà a trovare un altroper la sua crescita.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

L'Atletico Madrid ha migliorato la sua produzione offensiva, ma deve registrare i meccanismi in difesa : per rinforza re il reparto che negli... (calciomercato)

Non solo operazioni in uscita, leggasi Sensi, e primi pensieri dirottati ai futuri parametri zero che possono arrivare a rinforzare la rosa... (calciomercato)

L’Inter ha chiuso per l’arrivo di un giovanissimo calciatore proveniente dalla Finlandia. Il club ha depositato il contratto in Lega. ufficiale ? ... (inter-news)

31.01 19:02 - NM LIVE - Arturo Muselli a "NM": "Quarto posto alla portata, ma il Napoli deve crederci! Il lavoro di Mazzarri è simile a scalare una montagna, Simeone può dare tanto, Kvaratskhelia e ...Mancano pochi giorni allo scontro diretto con l'Inter di domenica sera a San Siro e la Juventus, come riportato sul sito ufficiale del club, si sta allenando in vista dell'attesissimo match. Ecco il ...Allarme traffico a Milano per Inter–Juve, Derby d’Italia in programma domenica 4 febbraio alle ore 20.45. San Siro è già tutto esaurito ed a rischio c’è la mobilità dei tifosi verso l’impianto e all’u ...