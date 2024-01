Udinese | Pozzo | «Attacchi sproporzionati dopo il caso Maignan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le parole di Gino, presidente dell’, sulrazzismo che ha coinvolto Mikedel Milan Gino, presidente dell’ha parlato a Il Messaggero Veneto del. LE PAROLE – «Il razzismo non ci appartiene. Siamo vittima di un’ingiustizia. Il nostro pubblico si è sempre distinto per il comportamento corretto, non aabbiamo ricevuto due coppe disciplina mentrequanto accaduto nella partita con il Milan c’è stata quasi una persecuzione mediatica che reputo sicuramente sproporzionata rispetto ai fatti che hanno coinvolto solo 5 persone su 25mila che tra l’altro non si sono accorte di nulla”, spiega il numero uno bianconero. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un ...