Ucraina | Zakharova | ' nessuno potrà distruggere solide basi relazioni russo-italiane'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mosca, 31 gen. (Adnkronos) - La Russia è sicura cheriuscirà acompletamente ledellenonostante l'attuale congelamento dei rapporti bilaterali. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa la portavoce del ministero degli EsteriMaria. "Per colpa della parte italiana - ha affermato, ripresa dalla Tass - sono stati congelati praticamente tutti i rapporti bilaterali. I meccanismi istituzionali ormai consolidati sono stati del tutto sospesi. Siamo però certi chedel tutto ledelle, che si basano sui rispettivi interessi e sulla reciproca simpatia dei nostri popoli". Mosca crede fermamente che l'abbandono da parte dell'Italia della sua politica anti-russa e il graduale ripristino di una cooperazione pragmatica e reciprocamente rispettosa andranno effettivamente incontro agli interessi bilaterali. "Non abbiamo dubbi - ha concluso la portavoce del ministro degli Esteri - che il popolo italiano, con la sua innata saggezza, lungimiranza e buon senso, prima o poi si renderà conto di quanto sia controproducente l'attuale corso anti-volto alla distruzione piuttosto che alla creazione".