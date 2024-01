(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mosca, 31 gen. (Adnkronos) – La Russia è sicura che nessuno riuscirà acompletamente ledelle-italiane nonostante l’attuale congelamento dei rapporti bilaterali. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa la portavoce del ministero degli EsteriMaria. “Per colpa della parte italiana – ha affermato, ripresa dalla Tass – sono stati congelati praticamente tutti i rapporti bilaterali. I meccanismi istituzionali ormai consolidati sono stati del tutto sospesi. Siamo però certi che nessunodel tutto ledelle-italiane, che si basano sui rispettivi interessi e sulla reciproca simpatia dei nostri popoli”.Mosca crede fermamente che l’abbandono da parte dell’Italia della sua politica anti-russa e il graduale ripristino di una cooperazione pragmatica e reciprocamente rispettosa andranno effettivamente incontro agli interessi bilaterali. “Non abbiamo dubbi – ha concluso la portavoce del ministro degli Esteri – che il popolo italiano, con la sua innata saggezza, lungimiranza e buon senso, prima o poi si renderà conto di quanto sia controproducente l’attuale corso anti-volto alla distruzione piuttosto che alla creazione”. L'articolo CalcioWeb.

