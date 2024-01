Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen. (Adnkronos) – L'esame dei resti del-76 conferma che l'aereo è stato abbattuto da un sistema missilistico antiaereo di fabbricazione occidentale. Lo ha detto alla Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza russi, precisando che "gli elementi distruttivi rinvenuti dimostra che ilappartiene a un sistema di difesa aerea di fabbricazione occidentale". Secondo, furono le forze armate ucraine ad abbattere il 24 gennaio l'aereo da trasporto militare russo Il-76 meentre era in volo sulla regione di Belgorod e nel quale venivano trasportati 65 prigionieri ucraini per uno scambio di detenuti. Morirono tutti, tre ufficiali al seguito delle forze armate russe e sei membri dell'equipaggio. Vladimir Putin ha definito l'incidente un crimine di Kiev contro i suoi stessi cittadini. Secondo il presidente russo, la partesapeva che a bordo del-76 si trovavano prigionieri di guerra delle forze armate ucraine e tuttavia lo colpì, per negligenza o di proposito.