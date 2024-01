Tuttosport – le cifre dell’operazione e il comunicato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 2024-01-31 22:38:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: Carlos Alcaraz è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Max Allegri ha finalmente il suo rinforzo di centrocampo almeno fino alla fine della stagione corrente. Il centrocampista argentino classe 2002, prelevato dal Southampton, oggi ha svolto le visite mediche a Londra e il suo arrivo in Italia è previsto nella giornata di domani. Alcaraz arriva a Torino sponda bianconera in prestito con diritto di riscatto: al club inglese andranno immediatamente 3,9 milioni di euro, che potranno diventare quasi 6 nel caso in cui venissero raggiunti determinati obiettivi. La cifra per l’eventuale riscatto del calciatore, invece, ammonta a 49,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Cifra che potrebbe anche salire al raggiungimento di altri obiettivi sportivi. Carlos indosserà la maglia n.26, precedentemente indossata da Lichsteiner e in ...