Tutti i documenti in un' unica app sullo smartphone | arriva It Wallet

Cos’è e come funziona IT Wallet, che oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, inizia la sua prima fase di implementazione.Mercoledì 31 gennaio si terrà il Cdm sul nuovo decreto Pnrr che potrebbe sancire la nascita ufficiale del portafoglio digitale IT Wallet all’interno dell’app IO per la digitalizzazione dei documenti.Per la carta d’identità, il documento più atteso, si dovrà pazientare solo qualche settimana in più, entro la fine di ottobre. Poi sarà la volta di patente di guida, passaporto, tessera elettorale e ...