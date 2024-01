Tutte le città d' arte sono meretrici

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sangiuliano, biografo di Prezzolini, si rassegni: Prezzolini sta con la direttrice della fiorentina Galleria dell’Accademia, non con lui. Sta con Cecilie Hollberg che ha definito Firenze “meretrice” suscitando l’ira del ministro della Cultura. Strilli quanto vuole Sangiuliano, si dichiari offesissimo, minacci iniziative disciplinari, ma oggiled’, quale più quale meno,. Non per colpa loro (statue, piazze, chiese non si mettono in vendita da sole): per colpa dei loro sfruttatori. Ben prima della presente invasione di alieni Prezzolini scrisse che l’Italia da “essere il centro artistico dell’Europa è diventata un distretto turistico dell’Europa”. Cogliendo nel fenomeno una caduta morale, un’onta. Un amico di Prezzolini, James Joyce, usò parole più dure: “Roma mi ricorda un ...