Tumori | in Italia 30 casi al giorno in under 40 | esperti ' preservare fertilità'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Ogniinvengono diagnosticati almeno 30 nuovidi tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni, pari al 3% dellastica generale: circa 371mila nuove diagnosi di tumore maligno nel 2019, di cui 196mila negli uomini e 175mila nelle donne. Alla luce di questi dati, e in vista della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra domenica 4 febbraio, la Societàna della riproduzione umana (Siru) richiama l'attenzione sull'importanza dilanei pazienti in età riproduttiva che ricevono una diagnosi di patologia tumorale e che devono sottoporsi ai trattamenti. I tipi di cancro più diffusi nell'uomo - ricorda la Siru - risultano essere tumore del testicolo, melanoma, tumore della tiroide, ...

Pioniere in Campania di questa terapia, tra le poche strutture accreditate a livello europeo, inserite in Italia tra i centri di eccellenza Enets ... (ildenaro)

Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni, pari al 3% della casistica generale: circa 371mila nuove diagnosi di tumore maligno ...Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - I tumori sono la seconda causa di morte in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese oltre 3,6 milioni di persone ...All’inizio del 2020 in Europa il 5% della popolazione aveva affrontato nel corso della vita una diagnosi di tumore ...