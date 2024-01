Tumori | cambiare nome al cancro | proposta esperti ' stop riferimenti a organi'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Dimenticate ilal polmone, al seno o alla prostata: la sua denominazione dovrebbe. A chiedere una riflessione suldeiè un gruppo didalle pagine della rivista 'Nature'. E' non è una questione di 'toponomastica'. Secondo gli autori, specialisti e ricercatori dell'istituto francese Gustave Roussy, nell'era delle target therapy e della profilazione molecolare delle neoplasie, il modo convenzionale di classificarle, quando metastatiche, in base al loro organo di origine, rischia di negare alle persone l'accesso ai farmaci che potrebbero aiutarle. Nel secolo scorso i due principali approcci al trattamento delle persone affette da- chirurgia e radiazioni - si sono concentrati sulla sede del tumore ...

Il mondo della politica e 45 associazioni di pazienti colpiti dal cancro fanno il punto sul lavoro da fare in Parlamento nei prossimi mesi.