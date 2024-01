Tuffo gratis per un giorno La piscina si presenta dopo l’eco ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Taglio del nastro per la nuovadi Arcore. A meno di un mese dal ritorno in vasca di atleti e appassionati, Comune e InSport, gestore della storica struttura di via San Martino che ha pagato il restyling,no tutte le novità al pubblico. Sabato alle 11, la cerimonia, un battesimo in grande stile, domenica il “Movement Day”, una giornata di attività gratuite per tutti, obiettivo "combattere la sedentarietà". Un programma consolidato di benessere e salute che torna, puntuale, ogni anno, ma che, qui, d’ora in poi potrà contare su un ambiente al passo con i tempi, anche dal punto di vista energetico. Sette mesi di lavori, 2 milioni di investimento in project-financing, l’accordo pubblico-privato che ha permesso l’operazione. È stata la società che ha in concessione l’impianto per 17 anni a farsi carico dell’intervento partito dalle ...