Tuffi | sarà ancora en plein di ori per la Cina ai Mondiali? Chi può provare a spezzare l’egemonia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Manca ormai pochissimo all’inizio deididi Doha. Sicuramente una calendarizzazione particolare per la rassegna iridata, con la federazione internazionale che ha deciso di spostare questia febbraio per fare spazio nel 2023 a quelli di Fukuoka, che erano stati posticipati per ben due volte. Anche in questo Mondiale è ovviamente lala nazione da battere. La squadra cinese punta a realizzare l’endi ori, che comunque le era sfuggito in quel di Fukuoka. In Giappone, infatti, l’australiano Cassiel Rousseau era riuscito ad imporsi su Lian Junjie e Yang Hao, facendo svanire la possibilità della rassegna perfetta per la. Proprio la piattaforma maschile è stata spesso la gara dove laha mancato l’unico titolo in un grande evento. ...