TS – Milan | il destino di Pioli e chi nel club pensa a Conte E Thiago Motta…

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 2024-01-31 11:48:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Ancora Antonio. Il fantasma del tecnico salentino, dopo i rumors delle scorse settimane, è tornato nelle ultime ore ad aleggiare suo, sulla panchina di Stefanoe idealmente suMotta, da tempo il candidato principale a raccogliere l’eventuale eredità del tecnico emiliano, se, come molti aspetti lascianore, a giugno terminerà la sua storia in rossonero., va sottolineato, non è ancora tagliato fuori. Nonostante un sentimento tendente al malumore nella tifoseria, la fiducia nei suoi confronti da parte delrimane immutata. Certo, i risultati degli ultimi 18 mesi non sono stati soddisfacenti – lo stesso ...