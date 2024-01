Truffano pensionata fingendosi il figlio in difficoltà economiche | denunciati

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata da una67enne di Faicchio per patita truffa, hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria due 24enni, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità ucraina, già noti alle Forze dell’ordine per gli stessi reati. La giovane donna contattava telefonicamente la vittima,di essere uno dei figli lamentando problematiche di carattere economico e con artifizi e raggiri la induceva in errore, facendosi accreditare con bonifico la somma di euro 2.418,78 su un conto corrente intestato al suo complice, rendendosi poi irreperibili. Solo successivamente l’anziana, contattando il, si rendeva conto di essere stata truffata ed ha presentato denuncia. L’invito dei ...

