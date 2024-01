Truffa con i bonus edilizi | perquisizioni e sequestri nel Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In data odierna, a seguito di un'indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, hanno dato esecuzione ad un decreto per sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, per 102.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di una società con sede ad Apice (BN) operante nel settore dell'a. In particolare, le attività di indagine hanno preso avvio da una verifica fiscale del Gruppo GDF di Benevento, nel corso della quale emergeva che la predetta impresa aveva indicato nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta derivante da costi sostenuti per un progetto innovativo rientrante nella categoria "Ricerca e Sviluppo", sostenendo il conseguente accrescimento del know how industriale, così ...