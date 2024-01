True Detective 4 | ecco perché si svolge perlopiù nel presente

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Issa Lopez, showrunner di4, ha spiegato le ragioni per cui, a differenza delle stagioni precedenti, questo quarto ciclo di episodi non presenta un uso eccessivo dei flashback o, più in generale, non prevede salti temporali in sceneggiatura. Come molti sapranno,: Night Country narra le indagini di una coppia di poliziotte (Jodie Foster e Kali Reis) su un omicidio plurimo avvenuto all’interno di una riserva indiana in Alaska; presto, le due capiranno che il delitto è in qualche modo collegato a un altro assassinio, risalente a molti anni prima, e rimasto irrisolto; l’omicidio della giovane Annie K, una donna nativa; solo all’inizio del terzo episodio, gli spettatori assistono a un flashback che mostra tra Evangeline (Reis) e Annie.. Nell’intervista a The Hollywood Reporter, Lopez svela di ...