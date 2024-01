Trofeo Oltrarno | in arrivo la 37esima edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Il 37°prenderà il via il prossimo 4 febbraio con la sua base logistica presso il Circolo Vie Nuove, situato sul Viale Giannotti nel quartiere. La competizione gode di grande popolarità tra i podisti, registrando quasi 700 partecipanti nella precedente. Saranno proposti tre percorsi: il classico competitivo di 14 km e distanze ridotte di 8 km e 4 km per i non competitivi. Il percorso, sebbene affascinante e panoramico, si presenta come una sfida da presidiare, come spiegato dal presidente del circolo, Sergio Carini. Oltre 50 persone sono necessarie per garantire la sicurezza in gara, con il supporto della Misericordia di Badia a Ripoli e membri di altre società che condividono stima e apprezzamento per l'evento. Il Circolo Vie Nuove mette a disposizione ...