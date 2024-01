Tricotillomania | un romanzo psicologico e d’amore con un mistero al centro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un libro corale, a più voci. Unal tempo stesso, con aluna donna (un libro insomma che potrebbe intitolarsi “Conoscere una donna”, proprio come il libro di Amos Oz, dove però la donna raccontata è morta, e il marito cerca di ridefinirne il profilo misterioso). Nel libro di Francesca Piazza,, pubblicato da Rossini Editore, la donna su cui verte ilè viva, ma ha un connotato preciso. “Il dolore che ho dentro voglio tenerlo per me”, dice Jasmine. Insomma mette subito le mani avanti: non ha nessuna intenzione di parlare del suo passato al marito Fil, diminutivo di Filippo. Non solo: gli chiede, per favore, di starne lontano. “Non sono pronta, non sono pronta a condividere questo dolore che porto dentro”. Lui sembra volerla ...