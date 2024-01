Trento-Podgorica oggi in tv | programma | orario e diretta Eurocup 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 17^ giornata del Gruppo B dell’di. Penultimo incontro della fase a gironi, e si tratta di una partita assolutamente decisiva: gli uomini di coach Galbiati, infatti, sono attualmente in sesta posizione, l’ultima utile per la qualificazione al turno successivo, seguiti a una sola lunghezza proprio dagli avversari odierni. L’obiettivo, quindi, è vincere per agguantare la qualificazione, evitando di rinviare il discorso all’ultima giornata. Match, quindi, tutto da seguire, anche considerando che all’andata vinseall’overtime. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 31 gennaio. Di seguito, le ...