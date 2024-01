Treni | disagi sulla Porrettana | bodycam per i capitreno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio 2024 - Sono aumentati, negli ultimi 10 giorni, i disserviziFerrovia(tratta Bologna Pistoia), legati soprattutto alle mancate garanzie nella circolazione. Valerio Giusti, portavoce del Comitato Pendolari della Ferrovia, ha chiesto e ottenuto la possibilità di incontrare un'altra volta i rappresentati della Regione, con la speranza di potersi avvicinare finalmente a una non semplice soluzione. Body-cam per iLa situazione disservizi, ad oggi, non è propriamente cambiata, nonostante le convinte proteste e le promesse di impegno per risolvere i problemi da parte delle amministrazioni. Il Comitato Regionale Utenti Ferroviari (CRUFER), nato nel 2005 con l'obiettivo di dare voce a coloro che sono obbligati a spostarsi per lavoro, studio o qualsivoglia motivo, ...