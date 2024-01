Tre bandi con fondi per gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tornano i contributi per le famiglie con figli che vanno a scuola, le borse di studio per gliuniversitari e il contributo per i pendolari che vivono a Radicondoli. "Sono già pubblicati i primi trecon WivoaRadicondoli – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini – del tutto simili a quanto abbiamo fatto a partire dalla fine del 2019 e dall’avvio del 2020. Con cifre importanti che arrivano quasi a 100mila euro di investimento totale. Stiamo facendo anche la rendicontazione di tutti i progetti portati avanti fino ad adesso così da restituire alla città il quadro complessivo degli investimenti effettuati e il numero di persone che ne hanno potuto beneficiare all’interno di questo borgo che, anche grazie a questo tipo di interventi, negli anni è tornato a crescere, nella popolazione e nel numero di attività economiche presenti".