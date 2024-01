Travolta da un albero | donna in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È statada una pianta di 30 centimetri di diametro e alta tre metri e mezzo. Unadi 56 anni di Villa d’Adda è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio a Pontida, in via Odiago, in una zona boschiva del paese. Dalla prima ricostruzione sembra che ladi 56 anni fosse insieme al marito e a una figlia nel bosco di loro proprietà per caricare la legna su un trattore. Un tronco le è caduto addosso colpendola al torace, all’addome e al bacino. A dare l’allarme sono stati i famigliari. La centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica, l’ambulanza e richiesto anche l’elicottero che si è alzato in volo da Milano. Il personale medico ha provveduto a prestare le prime cure allapoi trasportata in elicottero in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata. La ...