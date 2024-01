Trattori in rivolta | perché gli agricoltori protestano e vanno ascoltati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le veementi proteste degli, che nelle ultime ore stanno letteralmente assediando l’Europa, significano una cosa sola: negli ultimi anni in materia di green (e non solo) la Commissione europea ha miseramente fallito. Le scellerate politiche comunitarie pensate dai vertici europei per rendere maggiormente sostenibile il settore agroalimentare, si sono infatti rivelate un autentico salasso per glieuropei, sfiancati dai rincari, dalla burocrazia e dalle dissennate misure adottate da Bruxelles. Dalla Germania alla Francia, dal Belgio ai Paesi Bassi, dalla Romania all’Italia passando per la Polonia, decine di migliaia diin tutto il continente iniziano a palesare convintamente tutto il loro malcontento nei confronti della politica, nella stragrande maggioranza dei casi legato alle discutibili decisioni ...