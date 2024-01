Trasporti Roma – Alleanza capitolina Verdi-Sinistra | “La cura del ferro viaggia spedita | bene aggiudicazione gara per nuovi tram”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È davvero una ottima notizia la conclusione dellaper l’acquisto di 121che entreranno in circolazione nella Capitale, secondo le tempistiche del bando di. La fornitura saràntita dall’azienda aggiudicataria, la spagnola CAF, e riguardaelettrici con alimentazione a linea aerea e bimodali, quindi con alimentazione sia a batteria sia con la linea aerea. “In questo mododarà una ulteriore accelerazione alla ‘del’ che rappresenta uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione e per il quale, come, abbiamo dato il nostro contributo nella stesura del programma di governo per la città. Oltre al cronoprogramma e ...

