Trapelato il Samsung Galaxy Fit 3 sul sito web ufficiale | i dettagli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Negli ultimi giorni, il nuovoFit 3 è apparso su diversi siti Web di certificazione; di recente, è stato trovato anche nell’elencato di certificazione SIRIM della Malesia e ancor prima sulWeb di certificazione SDPPI dell’Indonesia e sulWeb di certificazione BIS dell’India. Adesso, lo smartwatch è stato avvistato suldell’azienda negli Emirati Arabi Uniti, che fornisce un’anteprima del prossimo fitness tracker dell’azienda asiatica. Tale rivelazione offre un quadro più preciso di ciò che possiamo aspettarci da questo nuovo dispositivo. Le immagini trapelate mostrano il cinturino sportivo in silicone delFit 3 e sarà disponibile nelle opzioni di colori verde scuro e arancione. Questi cinturini sono realizzati in gomma ...

