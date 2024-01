Tragedia a scuola | alunno 13enne si sente male in classe | muore dopo il ricovero in ospedale

Tragedia in una scuola in centro a Reggio Emilia , Muore un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. È successo stamattina, poco prima ... (orizzontescuola)

Tragedia in una scuola in centro a Reggio Emilia , muore un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. È successo stamattina, poco prima ... (orizzontescuola)

Tragedia sfiorata , ieri, martedì 16 gennaio, in un istituto scolastico in provincia di Pesaro. crolla un pezzo di intonaco di almeno 40 centimetri ... (orizzontescuola)

ROSARNO(RC)/ "Di fronte a tragedie così grandi le parole vacillano e vengono meno". Così, in una dichiarazione, il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, in merito all'incidente stradale in cui la scorsa ...Sono cominciati questa mattina i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico 'I Maggio' in via Salaria Antica Est, nel quartiere di Pile, all'Aquila, teatro, il 18 maggio 2022, dell ...Scuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto gratuito Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giove ...