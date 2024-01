Tragedia a Pagliare | 76enne muore dopo ribaltamento trattore durante lavori agricoli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Teramo - Una drammaticasi è verificata oggi pomeriggio, pocole 17:30, in via Salara adi Morro d'Oro, dove un agricoltore pensionato di 76 anni ha perso la vitaildel suo. L'uomo, impegnato incon un rimorchio, ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava su un terreno in pendenza. Il, con le ruote all'aria, si è fermato alla base di un ripido pendio, causando lo sbalzo dell'agricoltore che è stato violentemente sbattuto contro un paletto di cemento infisso nel terreno. La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, i carabinieri della stazione di ...