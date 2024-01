Traffico Roma del 31-01-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) LuceverdeBen ritrovati in redazione Massimo Beschi si riducono le code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare ora presenti a tratti tra laFiumicino e l’ardeatina mentre in carreggiata interna si sta in fila tra la Nomentana e la Tiburtina sulla tangenziale abbiamo ancora code tra Corso di Francia e Salaria in direzione San Giovanni altre cose sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede Code in uscita daanche sul 30 Urbano della A24 tra lo svincolo Togliatti e quello per Tor Cervara direzione ricordo infine Vi ricordo che tutte le notti dalle 22 alle 5:30 e questo fino al 9 febbraio tranne il sabato e la domenica per interventi di manutenzione e pulizia il Umberto Primo la strada di collegamento tra via del Tritone via Nazionale sarà chiuso aldei tagli di ...