Traffico Roma del 31-01-2024 ore 17 | 30

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilche sta aumentando sul Raccordo Anulare e troviamo incolonnamenti in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e poi tra la Bufalotta e La Rustica mentre sulla carreggiata esterna si rallenta i tratti si sta in coda tra laFiumicino e Lanina code poi in tangenziale alle 3 Corso di Francia il Salaria in direzione San Giovanni e tra viale Castrense è il bivio per laL’Aquila direzione Salaria per un precedente incidente pertroviamo coda e poi sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede stessa cosa sulla parallela via del mare Vi ricordo che fino al 9 febbraio tutte le notti e quindi dalle 22 alle 5:30 tranne ...