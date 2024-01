Traffico Roma del 31-01-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a seguito di un incidente si sta in coda sulla Pontina tra via di Vallerano e Castel di Decima direzione Latina da questa mattina riaperta la corsia del ponte Garibaldi in direzione di Trastevere era stata chiusa per i lavori sui fili del tram il servizio della linea tram 8 è ancora sostituito da bus lungo l’intero percorso mentre per consentire i lavori di smontaggio di un ponteggio presso gli archi Le Mura Gianicolensi è modificata la viabilità in viale delle Mura Gianicolensi in via Fratelli Bonnet è in via Calandrelli Inoltre fino al 9 febbraio tutte le notti dalle 22 alle 5:30 tranne il sabato e la domenica per interventi di manutenzione e pulizia il traforo Umberto Primo vale a dire la strada di collegamento tra via del Tritone e via sarà chiuso al...