Traffico Roma del 31-01-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato da un incidente in via San Cleto papà in prossimità di via della Pineta Sacchetti e seguito a un incidente avvenuto nelle scorse ore in Piazza Montegrappa chiuso un tratto tra il Lungotevere Oberdan e il Lungotevere delle Armi ildiretto sul Lungotevere delle Armi deve percorrere la rotatoria con inevitabili rallentamenti sul ponte Garibaldi riaperta da stamane la corsia in direzione di Trastevere era stata chiusa per i lavori alla rete tranviaria il servizio della linea tram 8 è ancora sostituito da Busto a lungo l’intero percorso per consentire i lavori di smontaggio di un ponteggio presso gli archi delle Mura Gianicolensi da oggi è fino al 3 febbraio modifiche alla viabilità in viale delle Mura Gianicolensi in via ...