Traffico Roma del 31-01-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Luceverdetrovati all’ascoltoin coda in via del Foro Italico tra la Salaria la galleria Giovanni XXIII direzione Olimpico sul tratto Urbano della A24 auto in coda sulla tra il raccordo il Viale Togliatti verso la tangenziale sulla Nomentana si rallenta in direzione del centro per un incidente avvenuto all’altezza di via Asmara è sempre per un incidente prudenza in via Quinto Publicio in giù con il Viale Togliatti mentre per un incidente avvenuto nelle scorse ore in Piazza Montegrappa è stato chiuso un tratto tra il Lungotevere Oberdan e Lungotevere delle Armi ilproveniente da Lungotevere Oberdan viene deviato per consentire lo smontaggio di un ponteggio presso Le Mura Gianicolensi da oggi è fino al 3 febbraio è modificata la viabilità sul viale delle Mura Gianicolensi in via Fratelli Bonnet via Calandrelli ...