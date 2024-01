Traffico Roma del 31-01-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tracciamento diramazioneSud dello svincolo Ciampino per un incidente viabilità rallentata sulle consolari sulla 24 e sulla tangenziale est per un incidente sul ponte Risorgimentodeviato e forti rallentamenti sul Lungotevere Oberdan non lentamente sul viadotto della Magliana e sulla colomba e sulla Pontina stamattina dalle 7 riaperta la corsia laterale di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere chiuso invece la corsia tranviaria in Piazza Gioacchino Belli la linea 8 continua ad effettuare servizio con le navette bus transitando su ponte Garibaldi in direzione dei due capolinea In collaborazione con Luce Verde infomobilità