Traffico Roma del 31-01-2024 ore 09 | 30

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto a causa di un incidente Ora Risolto lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Ardeatina file anche lungo la carreggiata esterna tra la divina La Tiburtina è ancora tra laFiumicino e la Pontina sulla diramazione diSud a causa delle difficoltà sul raccordo code tra il casello e il raccordo stesso per un incidente avvenuto nei pressi della galleria Flemingrallentato sulla tangenziale Tra Tiburtina e Corso Francia verso l’olimpico ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove abbiamo rallentamenti e code tra via Fiorentini e la tangenziale in quest’ultima e poi tra Tor Cervara il raccordo in ingresso su quest’ultimo per un incidente si rallenta in via Michele Stefano De Rossi nei pressi di via dei Durantini ancora molti gli spostamenti ...