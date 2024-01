Traffico Roma del 31-01-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo Ci sono code tra Tiburtina e Ardeatina anche sulla tangenziale a causa di un incidente Ci sono code tra Tiburtina e Corso Francia verso il Foro Italico incidente in Piazza Montegrappa rallentamenti sul Tevere Oberdan da stamane riaperta la corsia del ponte Garibaldi in direzione Trastevere era stata chiusa per i lavori alla rete tranviaria il servizio della linea tram 8 è ancora sostituito da busso lungo percorso per consentire i lavori di smontaggio di un ponteggio presso gli archi delle Mura Gianicolensi modificata la viabilità in viale delle Mura Gianicolensi in via Fratelli Bonnet è in via Calandrelli In collaborazione con Luce Verde infomobilità