Traffico Roma del 31-01-2024 ore 08 | 30

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto sul raccordo si procede in fila lungo la carreggiata interna tra Tor Bella Monaca e l’ardeatina nel tratto segnalato un incidente in esterna code tra la Casilina Tiburtina e tra Ottavia e la Pisanain file sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara la tangenziale verso il centro in tangenziale abbiamo code verso l’olimpico tra Batteria Nomentana e Corso Francia intenso ilsulle consolari in direzione del centro in particolare sulla Flaminia e sulla Salaria incidente sulla Tiburtina tra albuccione Setteville in direzione diCi sono rallentamenti incidente in Piazza Montegrappa con rallentamenti anche sul Lungotevere Oberdan è stata riaperta alla corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Trastevere la linea tram 8 e ancora sostituita da ...