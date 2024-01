Traditi dall’Europa La rivolta dei trattori si fa largo anche a Pisa Presidio | cartelli e blitz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) di Enrico Mattia Del Punta CASCINA () Dall’Olanda a Navacchio e in tutta Italia, gli agricoltori di tutta Europa scendono in strada escendono dalla collina per bloccare il traffico. La protesta degli agricoltori si fa sentirenelno, con undurato l’intera giornata di ieri e tre "sortite" con 50per volta a bloccare il traffico e far sentire le proprie ragioni, una alle 11, alle 14 e l’ultima, la "più tosta" con il traffico da bollino nero, intorno alle 17. "Siamo in tutto 150– spiega Maurizio Senigagliesi uno dei coordinatori del Comitato Riscatto Agricolo, che ha organizzato la protesta -. Dalla Germania, alla Olanda, dalla Romania all’Italia, tutti insieme, ci ...