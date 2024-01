Tra Orban e Trump scegliamo l’Ue Le prossime elezioni viste da Danti Renew Europe

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La risposta, tra una “sinistra sempre più radicalizzata” e i conservatori “che stanno preparandosi ad accoglierenel loro gruppo” è “una forza politica pragmatica edista capace di arginare le derive sovraniste”. È questa, secondo Nicola, eurodeputato capodelegazione per il Terzo Polo Azione-Italia Viva al Parlamentoo e vicepresidente del gruppo, l’unica via per “far crescere la nostra presenza nelle istituzioni a partire dal Parlamentoo” in vista delle consultazioni di primavera. Ma di scadenze elettorali fondamentali, in prospettiva, ce n’è un’altra altrettanto importante: le presidenziali americane, i cui riflessi sulla politica nazionale sembrano già farsi largo. Si profilano all’orizzonte due appuntamenti elettorali ...