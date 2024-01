Toscana | boom di iscrizioni alle scuola per pastori | “C’è chi lavora davanti a un pc e adesso vuole cambiare vita”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Da grande voglio fare il pastore”. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale e dei mestieri 2.0, in, èdi chi vuol tornare allain campagna. Anzi. Di più: di chi vuol dedicarsi allazia. Il Parco nazionale foreste casentinesi, in questi giorni, sta chiudendo lealla seconda edizione dellapere ha già registrato ottanta richieste per otto posti messi a disposizione. C’è chi ha già un’attività agricola avviata ma c’è anche chi oggiin ufficio emollare tutto per unadiversa. A Palazzo Vigiani a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, dove ha sede l’ente capitanato dall’ex sindaco Luca Casentini, sono arrivate richieste di partecipazione da tutt’Italia: ...