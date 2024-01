Tornano pioggia e neve | la previsione di Giuliacci Ecco quando

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In questi giorni stiamo godendo dell'alta pressione africana portata da Zeus, ma l'inverno è pronto a prendersi la rivincita

Durante il weekend il freddo sta arrivando prepotentemente in Italia con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo. In Europa, ... (thesocialpost)

In questi giorni stiamo godendo dell'alta pressione africana portata da Zeus, ma l'inverno è pronto a prendersi la rivincita ...A Milano, come in tutto il Nord, insistono le condizioni meteo stabili e asciutte, ma le ultime mappe portano grosse novità e indicano quando torna la pioggia! Insomma, la fase dominata dall'alta pres ...Questa parte finale di gennaio risulta davvero anomala, senza pioggia, senza neve e, soprattutto, senza il freddo tipico di questo periodo dell'anno. Una fase meteorologica dominata dall'alta ...