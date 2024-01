“Torna in tv” La notizia sul conduttore dopo lo scandalo e la cacciata | dove lo vedremo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ritorno in tv del vipun anno e mezzo di assenza. I fatti accaduti non contemplavano altra soluzione se non quella di fare decadere il suo contratto e tenerlo lontano dal piccolo schermo per alcuni mesi. E infatti è accaduto esattamente questo. Adesso la situazione sembra essere arrivata al punto della svolta: il vip, stando alle anticipazioni di TvBlog, sarebbe pronto a fare ritorno in tv e più precisamente davanti alle telecamere di Pierluigi Diaco a Bella Mà. Tutto pronto per il ritorno del vip in tv? Stanto ad alcune anticipazioni, sembra proprio di si. Questa laapparsa sul portale che informa dei fatti: “Il cantante sarà tra gli ospiti di BellaMà. La partecipazione avverrà nella puntata di venerdì, 2 febbraio. Si tratterà della prima apparizione di Remigi sulla tv pubblicail caso della palpata a Jessica ...