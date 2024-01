Torino | il retroscena dietro l'acquisto di Masina

Il Napoli precipita in Crisi dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Torino . Secondo indiscrezioni Walter Mazzarri starebbe pensa ndo alle ... (napolipiu)

Tiago Djaló sarà a Torino entro mercoledì per le visite mediche e la firma sul contratto. Ieri il Lille ha dato il via libera definitivo al ... (247.libero)

Il Torino sta per definire l'acquisto di David Okereke dalla Cremonese. Il calciatore nigeriano arriverà come quarto attaccante,... (calciomercato)

Il Torino sta per definire l`acquisto di David Okereke dalla Cremonese. Il calciatore nigeriano arriverà come quarto attaccante, per completare un reparto che.L'ex estremo difensore, Massimo Taibi, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in occasione della chiusura del calciomercato invernale.Con il calciomercato, la Salernitana si arricchisce di un nuovo innesto in difesa: il greco Triantafyllos Pasalidis. Conosciamolo insieme.