Tomba | “Sinner mi ricorda Clark Kent che diventa Superman” E su Sanremo…

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Io esiamo nati a rovescio?” Se lo chiede Alberto, che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei parallelismi con il campione dell’Australian Open 2024, entrato già a far parte di una cerchia ristretta di campioni azzurri. “Io sono nato vicino al mare e ho scelto la neve, mentre lui è nato sulla neve e adesso si allena al mare (Monte-Carlo, ndr). Capisco la sua decisione, a fare la differenza sono le persone che incontri e che ti circondano: sono più importanti dell’ambiente perché ti spingono ad amare uno sport. A me ad esempio ha cambiato la vita Roberto Siorpaes, che ho incontrato quando mio padre mi portava a sciare. Il campo da tennis invece ce l’avevo nel parco di casa, ma nessuno mi ha fatto amare questo sport. Eppure lo stimolo c’era perché giocava un campione come Panatta che aveva vinto la Davis, ma ...