Tiro a volo | Coppa del Mondo 2024 | l’Italia fuori dalla top 10 nello skeet misto Vince il Qatar

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si chiude senza scossoni la prima tappa dideldia segno, rassegna andata in scena in questi giorni in Egitto, precisamente al Cairo. Nell’ultima gara in programma, la prova a squadre di, gli azzurri si sono piazzati lontani dalle posizioni che contano, mancando l’appuntamento con la Finale. Il miglior piazzamento è arrivatosquadra Italia 2, composta da Luigi Lodde e Chiara Di Marziantonio. Gli azzurri si sono dovuti accontentarespecifico dell’undicesimo posto, piazzamento scaturito in particolar modo da un’ultima serie particolarmente complicata per Di Marziantonio, dove non è andata oltre i 18 colpi su 25 piattelli disponibili. Il binomio ha quindi conquistato un totale di 138/150. Indietro anche i ...