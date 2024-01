Tiro a segno | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Lorenzo Bacci sesto nella carabina tre posizioni Successo di Jiri Privratsky

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La prima tappa delladeldi, andata in scena al, in Egitto, si conclude con la finale dellalibera treda 50 metri maschile, vinta dal cecoquale si classifica, unico italiano ad accedere in finale. Fuori nelle qualificazioni Edoardo Bonazzi, 9°, Riccardo Armiraglio, 13°, Simon Weithaler, 22°, e Danilo Dennis Sollazzo, 52°. Nell’atto conclusivo il, all’ultimo colpo, va al ceco, che si impone con il punteggio di 462.9, davanti al transalpino Romain Aufrere, secondo con 460.5 ...

Non è andata come sperato la gara di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno , di scena al Cairo , per le azzurre, che non sono riuscite ad approdare in ... (sportface)

Ultima giornata di gare al Cairo, in Egitto, per la prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile si impone la britannica Seonaid McI ...Non si ferma più la squadra più in forma di tutta la lega. Non si fermano più i New York Knicks che contro gli Utah Jazz trovano l’ottava vittoria consecutiva e confermano il terzo posto nella ...Cosa vedere stasera in tv Film, documentari e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dall'ultima puntata de "La lunga notte: la caduta del Duce" ...