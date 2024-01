Tiro a segno | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Gambaro 13^ nella carabina 3p femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non è andata come sperato la gara dideldi, di scena al, per le azzurre, che non sono riuscite ad approdare in finale3p. La migliore è stata Barbara, tredicesima con un totale di 586. Più indietro Sofia Ceccarello, 37^ con 581, e Martina Ziviani, 64^ con 561. La vittoria è andata alla britannica Seonald McIntosh, che con un totale di 469.3 ha preceduto la svizzera Chiara Leone (464.5). Terzo posto per un’altra svizzera, Emely Jaeggi, con 453.2 SportFace.